Cáncer, horóscopo del 7 de enero de 2022: enfócate en conservar tus recursos

Marte rige tu casa 5 del amor y romance. Actualmente está sin fuerza en el signo de Sagitario en un estado de debilidad conocido como “peregrinaje”, así los planetas solo van de paso y no se quieren comprometer a nada, por ello en temas de amor y romance es un periodo en el que hay que tomar las cosas a la ligera y no comprometerte porque los demás no lo están haciendo.