Cáncer - Domingo 26 de septiembre de 2021: ten cuidado con lo que dices

Amor.

El día de hoy Júpiter es el regente de tu casa 5 y está en tu casa 7 recibiendo un trígono de Mercurio en tu casa 4 así que el tema de hoy es pasar tiempo de calidad en el hogar con tu pareja. No es un día para hacer mucho, pero eso no quiere decir que no haya oportunidades de disfrutar.