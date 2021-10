Cáncer - Miércoles 20 de octubre de 2021: resuelve las tensiones en el hogar

Predicción de pareja

Saturno el regente de tu casa 7 está en tu casa 8 de las preocupaciones y temores. Las cosas pueden estar un poco atoradas con tu pareja, hay que ser pacientes y no exigir sino comprender. Todos pasamos por momentos difíciles y hay que ser un apoyo y no una carga. Aquí el trabajo está en no suponer que está siendo infiel solo porque está muy ocupado en otra cosa.