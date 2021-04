Cáncer - Martes 13 de abril de 2021: aprovecha tu golpe de suerte

Amor Es en el seno familiar donde te lloverán las experiencias amorosas el día de hoy ya que Vesta en tu casa 5 estará haciéndote disfrutar del cariño de la gente que habita tu hogar y de las comodidades que te has generado para ti y tu familia; disfruta este cariño y amor compartiendo con tus seres amados.

Salud Sagitario en tu casa 6 nos puede estar hablando en temas de salud que necesites mantener y cuidar tus muslos ya que son la parte del cuerpo que gobierna este signo; esto lo puedes hacer teniendo una actividad aeróbica que mantenga en forma tus muslos y se encuentren fuertes; si no la practicas inicia hoy pues es una parte que puede llegar a ser algo débil en tu cuerpo.



Predicción de Pareja

Plutón en tu casa 7 te estará quitando percepciones erróneas sobre las personas que tienden a gustarte; va a ir destruyendo prejuicios y valoraciones que no vienen desde tu razonamiento y que simplemente has adoptado de la sociedad pero que no necesariamente sea algo positivo; y vas a estar más abierto a la exploración y descubrimiento de tus propios gustos; es probable que te descubras sintiéndote atraído por alguien muy diferente a ti.