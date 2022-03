Cáncer, horóscopo de 10 de marzo de 2022: apóyate en tus amigos

Para los Cáncer Júpiter rige la casa 6 de la enfermedad. Júpiter está en este momento con mucha fuerza en el signo de Piscis, esto puede causarte problemas de salud. No siempre que un planeta tenga fuerza te ayuda, en este caso, ten cuidado de no comer en exceso; este planeta no tiene límites cuando disfruta algo.