Cáncer, horóscopo del 16 de enero de 2022: las relaciones son importantes en este día

Amor

Marte rige tu casa 5 del amor y romance. Actualmente está sin fuerza en el signo de Sagitario por lo que la búsqueda del amor debe estar basada en lo divertido que es o no la posible relación. Si no encuentras gozo no va a funcionar la relación. Hay que tener mucha pasión y acercarte a este tema como si fuera un juego.