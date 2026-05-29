Cáncer Cáncer, horóscopo del viernes 29 de mayo de 2026: cuida tu energía y colabora Planea un pequeño paseo al aire libre para despejar tu mente y reconectar contigo mismo; aprovecha este momento para reflexionar sobre tus metas y lo que realmente deseas alcanzar.

Desafíos y oportunidades marcan el rumbo, impulsados por la energía de una Luna en Aries que se une a Marte, ofreciéndote la valentía y coraje necesarios para avanzar con decisión; confía en tu intuición y mantén la calma ante obstáculos, pues cada paso te acerca a los objetivos deseados.

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Hoy se te presentan desafíos y oportunidades en el ámbito profesional, Cáncer. La combinación de decisión y constancia será clave para que avances hacia tus metas. Recuerda que tu criterio es valorado por quienes te rodean.

En este proceso, confía en tu intuición. Tu capacidad para liderar y tomar decisiones acertadas influirá positivamente no solo en tu camino, sino también en el de los demás. Sostener el rumbo es esencial para lograr los avances que deseas.

Es posible que enfrentes situaciones que requieren de tu intervención directa. En esos momentos, mantén la calma y actúa con sabiduría. Cada paso que des hoy te acercará más a tus objetivos.

Permítete brillar en tu rol, pero recuerda cuidar de ti mismo en el proceso. La dedicación que pongas hoy te llevará a cosechar grandes frutos en el futuro.

Y para los próximos días.. Esta semana, Cáncer encontrará apoyo y motivación para concretar sueños y proyectos. Colaboración y nuevas ideas serán clave.

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