Aries - Sábado 6 de febrero de 2021: hoy tu felicidad irradia buena energía

Pronóstico del día Hoy reflexionas sobre la importancia de lo que en realidad quieres o no en tu vida, realiza un análisis de conciencia y date la oportunidad de desechar todo aquello que te quite la paz.

Salud Cuídate de dolores de cabeza extremos, recuerda que el cuerpo reacciona de diferentes maneras. No te estreses, la ansiedad es un mal aliado en estos tiempos de encierro.

Trabajo

Te pondrás en la disposición de dar todo lo que puedas para ayudar a tus compañeros de trabajo, pero no siempre podemos ayudar, no te culpabilices si algo no sale bien