Aries - Lunes 31 de mayo de 2021: empezarás a abandonar viejas creencias

La energía del eclipse lunar en Sagitario te hará liberarte de creencias, ideologías o dogmas. Y sentirás una necesidad de abandonar la expansión que has estado experimentando en tus creencias.

Podrías encontrarte de pronto buscando nuevas cortinas para la sala de estar o comprando algún cuadro o una bella lámpara, etc. Necesitarás embellecer tu hogar.

Irradiarás una luz propia y ese brillo te hará destacar, pero te conducirás con una energía muy egocéntrica, ten cuidado de no opacar a tu persona especial hablando solo de ti, no esperes ser el centro de atención todo el tiempo, en especial si esa persona pertenece a un signo de fuego, no tolerará ser ignorado.