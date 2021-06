Aries - Lunes 21 de junio de 2021: aparentemente pasivo, pero realmente analítico

No te gusta el desorden en ningún aspecto de la vida, con el paso de la Luna en Virgo no tan solo quieres ordenar todo lo que se pone enfrente de ti, si no también tus proyectos y estrategias de trabajo o de vida, prefieres tomarte tu tiempo para estar seguro de hacer bien las cosas. Así que muestras respeto por aquellos que ofrecen ideas prácticas y pensamiento lógico.