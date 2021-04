Aries - Jueves 8 de abril de 2021: sin miedo a experimentar cosas

Por el espíritu aventurero y libre que te está generando Urano en sextil con la Luna, solo revisa ese sentimiento porque podría quedarse en la pura amistad, no te confundas.

Por el paso del signo de Virgo por la casa 6 la casa de la salud, se debe tener especial cuidado con el abdomen, los intestinos especialmente el yeyuno y duodeno. Ayudaría cuidar lo que comes, no comer en la calle y desinfectar todas las verduras.

Puede ser que la comunicación no esté fluyendo de manera adecuada en el trabajo, porque la posición de Mercurio en cuadratura con el Ascendente te bloquea, no te deja fluir y te puede provocar algo de estrés porque sientes que todos están en contra tuya, pero realmente tú no estás sabiendo comunicarte con los demás. Y a pesar de eso tendrás mucho trabajo.