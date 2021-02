Aries - Jueves 25 de febrero de 2021: saca tus talentos

Ojo, nada en exceso, ya que tienes a Saturno en casa 11 y desde ahí este planeta rige el orden y el bien hacer, siempre debes de considerar no salirte de las normas morales, al contrario, con esta posición la energía disponible es muy linda para conocer personas altruistas, exitosas y con las que te sentirás orgulloso de compartir con ellas.

Venus, el planeta de la estética, la armonía, el amor está en casa 12, no confundas la amistad con el amor, desde aquí puedes confundir o imaginar con la energía de Neptuno compartiendo casa algo que no es.

Este día comparte en el trabajo esa buena idea que tienes en mente, con Júpiter, Mercurio, Saturno, en casa 11 tienes todo para brillar, Virgo en tu casa del trabajo te pide que lo compartas con orden puntualizando todos los detalles, así que no te pierdas de ninguno.

Ojo con los amores ocultos, nada de qué preocuparse, pero debes aprender a externar eso que no te gusta, y a hacer que la comunicación sea efectiva con Venus en casa 12 hay tendencia en que, al no haber comunicación con tu pareja, tu mejor salida sea buscar otra, no te pierdas y aprende a comunicar.