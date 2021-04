Aries - Jueves 22 de abril de 2021: estarás meticuloso

Por el momento tienes a la Luna en la casa 6 con un trígono a Saturno y eso representa algunos problemas de salud quizá por el estrés provocado en el trabajo, ya que estás requiriendo más energía para solucionar algunos problemas que has tenido.

Marte pasando por la casa 12 hará que te sientas mejor actuando tras bambalinas, porque, aunque eres brillante, no te interesan los elogios ni que la gente sepa lo brillante que eres, te sientes mejor haciendo las cosas en silencio y trabajando desde casa, es el nivel de seguridad que tienes por ahora.

Por ahora la energía para favorecer el tema del dinero no es la mejor, porque en tu casa 2 la casa de los recursos económicos no hay movimiento planetario que te ayude, y por si fuera poco en tu casa 10 la casa de la condición social tienes a Plutón generando mucha tensión, así que toma tus precauciones para no caer en banca rota.