Aries - Jueves 15 de abril de 2021: te expresas con mucha fuerza

Dinero.

Los planes que has estado poniendo en marcha dentro de tus finanzas si bien aún no has podido ver resultados tangibles no dudes que están moviendo las piezas adecuadas, solo necesitas darles el tiempo para que los procesos se realicen ya que Urano un planeta demasiado revolucionario, transgresor e intelectual al estar en Tauro un signo de Tierra; se tornan difícil que las grandes ideas bajen a suelo, pero cuando lo hagan van a ser muy benignas para tu economía.