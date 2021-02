Aries - Jueves 11 de febrero de 2021: tómate tu tiempo

Puedes sentirte desesperado por querer salir, hacer y ejecutar todo lo que en este confinamiento has estado gestando, con Marte en tu casa 1, y la luna en tu casa 11, pidiéndote que compartas con otros tus planes, busques tu seguridad al comunicarlo con el entorno y al tener el sí de tus conocidos.

Pronóstico del día

Toma tu tiempo, no te aceleres, ve más despacio, ya que Neptuno en tu casa 11, no te permite ver con claridad lo que realmente es necesario comunicar y poner en acción. Ve más despacio aunque la energía se sienta para correr de prisa, hoy no es un buen día para comunicar.