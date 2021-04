Aries - Domingo 25 de abril de 2021: cuidado con las malas impresiones

Lo negativo de este aspecto es que no te das cuenta de la mala impresión que estás causando en los demás y, a menudo, te haces daño a causa de ello porque te pueden cerrar las puertas.

Con el Sol en cuadratura a Saturno la seguridad en ti mismo es limitada, las ideas no están fluyendo muy adecuadamente y estas temeroso de tomar decisiones en el trabajo.

Así que, por tu propia salud mental, tu matrimonio e incluso tus hijos pueden seguir sufriendo si no atiendes esos problemas psicológicos que no te dejan avanzar. Es la energía de la Luna de oposición al medio cielo.

Así que mejor no inviertas, no compres y no prestes tu dinero, hay que esperar que la energía sea más favorable para ti en este tema.