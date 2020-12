Aries - Sábado 26 de diciembre del 2020: la cooperación sería una de tus grandes virtudes hoy

Aries, a veces es sumamente complicado el poder comprender la manera en la que otros viven diariamente, sobre todo, si tienes que convivir con ellos en cualquier aspecto. Para eso es fundamental que tengas la consciencia de eso, que si ya de entrada, te es muy complicado conocerte a ti mismo. Podrías empezar por solo enfocarte en lo que te corresponde. El trígono entre Júpiter y la Luna, haría lo propio para que, en definitiva, no te enganches.

Como en pocas ocasiones ha pasado, estarías haciendo lo necesario por no volver a buscar a una persona que solamente te ha quedado mal. Sobre todo, si ha prometido una serie de cosas que no necesariamente ha cumplido y que por supuesto, te hacen quedar mal con otros. Pero con ello aprenderías gracias a la Luna creciente, que se observa mucho más consecuente para que no volvieras a cometer un error similar.