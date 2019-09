Aries – Sábado 14 de septiembre de 2019: entras en un período de reconciliaciones

Aunque para ti, Aries, a veces es difícil mantenerte calmado y sereno, esta Luna llena te invita a que seas más relajado y prudente con tus acciones. Es una excelente oportunidad para desarrollar tu empatía y hagas un examen de conciencia acerca de cómo te has comportado últimamente y a quién pudiste haber ofendido.

Disfruta más tu vida y no te dejes llevar por las emociones negativas pues éstas solamente te causarían malestares. Recuerda que tu salud es tu responsabilidad.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este sábado: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: el efecto empático de la luna que traerá a tu vida sentimientos profundos y sinceros.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Aries: insistir en reconocer que no has hecho nada malo cuando tu entorno indica que sí.

¿Qué debo evitar?: obstinarte en algo que no vale la pena, en lugar de variar y considerar otras opciones y caminos.