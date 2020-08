Aries - Miércoles 26 de agosto de 2020: tu seguridad es tu mejor rasgo

Aunque en apariencia para otros tu seguridad puede ser molesta debido a que no te rindes con facilidad, en realidad, es uno de los mejores rasgos que te caracterizan, hoy más que nunca será precisa para que tú logres tus metas.

Pronóstico del día : generalmente eres una persona persistente y mucho más si logras un objetivo, el día de hoy no es la excepción, puesto que la carta del mundo de frente, el fuego de tu lado y la luna gibosa creciente, dan su mejor aspecto para hacerte sentir como nunca.

AMOR Como buen carnero eres una persona que va directamente hacia su objetivo sin pararse y sin medir consecuencias. por eso es probable que hoy no midas las palabras que dices hacia tu pareja.

Debes ser razonable, puesto que la manera en la que respondan, pondrá en duda si pueden seguir o no. Sin embargo, tú vas a lograr con tu manera muy particular de ser, que las cosas giren nuevamente para ustedes de manera positiva.



SALUD

Debes ser sumamente cuidadoso con el ímpetu, a esto se refiere que hay momentos en los que quieres hacer ciertas actividades a las que no estás acostumbrado, puede poner en riesgo tu salud, no seas tan atrevido. A veces puedes pedir alguna sugerencia, aunque difícilmente la tomes en cuenta, pero no está de más recordártelo.