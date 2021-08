Aries - Sábado 21 de agosto de 2021: habrá mucha felicidad con los amigos

Hay que entender que cada vez que sufres de malestar estomacal o colitis no es solo cuestión de tomar una pastilla para que se arregle, es un problema que si no se le presta atención poco a poco comienza quitarte fuerza en esa área del cuerpo hasta que falla de un modo más fuerte y ya no va a bastar una pastilla de antiácido para resolverlo.