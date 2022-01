Aries, horóscopo del 22 de enero de 2022: podrías estar algo pesimista

Aries, vas a estar generando sentimientos algo negativos y desanimados con referencia a tus proyectos profesionales y el trabajo que ahí has hecho, esto no es porque hayas hecho mal tu trabajo o porque no seas bueno en tu profesión, sino porque la energía de tu horóscopo de hoy tiene a Venus desde tu casa 10 y al estar retrógrado, no te hace sentir del todo bien.