Aries - Miércoles 20 de octubre de 2021: revisa tu relación de pareja

Predicción de pareja

El día de hoy tienes la Luna en tu casa 1 de la personalidad haciendo una oposición al Sol en la casa 7 de la pareja. La Luna llena en tu signo es un momento de tensión y de cosecha de todo lo que has hecho durante el año en esta área de tu vida así que hoy es un día para revisar tu relación y lo que has logrado en conjunto. Lo bueno hay que mantenerlo y lo que no ha servido hay que tomar decisiones para cambiarlo.