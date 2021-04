Aries - Lunes 10 de abril de 2021: este día estarás lento

Este día te sentirás lento, de hecho, tiene varios días que te sientes como aletargado, te interesa crecer en todos los aspectos de la vida, incluso en lo espiritual, pero por alguna extraña razón no concretas esos deseos. Esa energía viene del paso de Plutón por el signo de Capricornio, por lo que te veras obligado a hacer esfuerzos considerables para avanzar en tu transformación.

Pronóstico del día

Necesitas desarrollar y refinar tu vida emocional, fortalecer el aspecto espiritual para no sentir que el mundo está en contra tuya. Debes comprender que no todo gira a tu alrededor. Trabaja para dejar de ser tan vulnerable emocionalmente y quita ese caparazón que te has puesto para proteger tu alma. Es la energía que genera el signo de Cáncer en el ascendente.