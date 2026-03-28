Aries Aries, horóscopo del sábado 28 de marzo de 2026: dedica tiempo a ti mismo Evita los esfuerzos innecesarios y prioriza tu bienestar; es un buen día para mantener un perfil bajo y alejarte de las personas que drenan tu energía.

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Consulta tu horóscopo de este sábado y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Aries , según nos indica tu horóscopo, no es un buen día para realizar esfuerzos, ya que podrías sentir molestias; limita tus salidas a lo esencial y evita el contacto con personas pesadas, pues tu energía está en niveles bajos y lo mejor es resguardarte en tu espacio personal para evitar cualquier tipo de incomodidad.

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Pronóstico del día

Limita tus actividades a lo esencial y dedica tiempo a disfrutar de un buen libro o una película en casa, así podrás recargar energías y mantenerte en tu espacio personal.

Salud

Es un buen momento para escuchar a tu cuerpo y permitirte un respiro. Imagina que cada vez que exhalas, dejas ir las tensiones acumuladas, creando un espacio de calma en tu interior. Regálate momentos de tranquilidad, como un suave abrazo a tu ser y evita las interacciones que drenen tu energía.

Amor

Es un buen momento para reflexionar sobre tus emociones y lo que realmente deseas en tus relaciones. Aunque hoy no te sientas con ánimos de socializar, aprovecha esta introspección para fortalecer tus vínculos o aclarar tus sentimientos. La conexión contigo mismo puede abrirte puertas a nuevas oportunidades amorosas en el futuro.

Trabajo

Es un día en el que es mejor evitar sobrecargas laborales, ya que la falta de energía puede dificultar la gestión de tareas. Mantén un enfoque en lo esencial y prioriza la organización para no sentirte abrumado. Si surgen bloqueos mentales, tómate un momento para respirar y reorganizar tus pensamientos antes de tomar decisiones.

Dinero

Es un día que invita a la prudencia en la gestión financiera. Es recomendable evitar gastos innecesarios y revisar las cuentas con claridad, ya que la falta de ánimos puede llevar a decisiones impulsivas. Mantener un enfoque equilibrado y organizado en tus finanzas te ayudará a navegar cualquier tentación de gasto que pueda surgir.

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Predicción de pareja

Reflexionar sobre tus deseos en el amor puede ser muy enriquecedor. Considera escribir una carta a tu pareja o a ti mismo, expresando tus sentimientos y expectativas. Este ejercicio no solo te ayudará a aclarar tus pensamientos, sino que también puede abrir un espacio para una conversación sincera que fortalezca la conexión con tu ser querido. Si estás soltero, date la oportunidad de explorar nuevas actividades que te apasionen; esto podría llevarte a conocer a alguien especial en un ambiente que realmente disfrutes.

Reflexión

Es un buen día para dedicarte a ti mismo y descansar. Aprovecha para leer ese libro que tienes en la mesita de noche o para ver esa serie que tanto te gusta. Escucha música que te relaje y permite que tu mente se desconecte del estrés diario. Recuerda que no siempre es necesario estar activo; a veces, el mejor esfuerzo es el de cuidarse y recargar energías. Si te sientes cansado, no dudes en hacer una siesta o simplemente disfrutar de un momento de tranquilidad.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univision Horóscopos.