Aries Aries, horóscopo del domingo 17 de mayo de 2026: confía y da el primer paso Considera dedicar un tiempo a meditar y reflexionar sobre tus relaciones familiares; esto te permitirá soltar lo que ya no te sirve y abrirte a nuevas posibilidades.

Con la Luna en Escorpio danzando en armonía con Júpiter en Cáncer, tu astucia en los negocios se magnifica, mientras los lazos familiares se entrelazan en un abrazo generoso; es el momento de dejar atrás viejas historias y abrirse a la sanación que guiará tu camino hacia nuevas oportunidades.

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Hoy es un día propicio para que tu astucia en los negocios brille con intensidad. Te sentirás impulsado a detectar oportunidades que antes podían haber pasado desapercibidas. Con ese olfato agudo que te caracteriza, será un momento ideal para hacer planes y tomar decisiones audaces.

La colaboración con tu familia será esencial en este día. Compartir gastos o proyectos no solo fortalecerá los lazos familiares, sino que también generará un ambiente de generosidad que beneficiará a todos. La unión hace la fuerza y hoy serás testigo de ello.

Tu estrategia será clave para navegar cualquier desafío que se presente. La confianza en ti mismo te permitirá enfrentar crisis con una fortaleza interna renovada. Recuerda que cada obstáculo es una oportunidad para crecer y aprender.

Aprovecha este día para proyectar tus ideas y sueños. La energía que emanas atraerá a las personas adecuadas para que te acompañen en tu camino. No dudes en compartir tus visiones y metas, porque el universo está de tu lado.

Y para los próximos días.. Esta semana, Aries experimentará inspiración, nuevas ideas, conexiones significativas y un momento propicio para transformar su visión del mundo.

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