Leo - Lunes 28 de Junio de 2021: tu personalidad es excelente dentro de tus grupos sociales

Trabajo

Es posible que haya autoridades en tu trabajo que vayan a ponerte ciertas restricciones con las que no estarás del todo satisfecho o a gusto; por lo tanto sé consciente que eso se da gracias a Plutón y Saturno en tu casa 6 y no te enganches energéticamente en problemas que no vas a poder resolver ahora y mejor busca maneras inteligentes y creativas de hacer lo que deseas mediante otra estrategia.