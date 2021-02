Acuario - Viernes 26 de febrero de 2021: te sentirás intuitivo

Es un momento de tensión porque no siempre los demás están dispuestos a abrir su corazón o a escuchar, este es buen momento de emoción para que posteriormente llegue la armonía a la familia. No todo es recuerdo, también puedes retomar la conversación pendiente de aquel mal entendido familiar.

Con el signo de Cáncer en tu casa 6 la casa de la salud, cuidado, con afligirte con los problemas de la familia, no cargues a todo el sistema familiar deja que te cuenten sus cosas, pero no te involucres en ellas.

Si no lo puedes hacer, responsablemente pide que no te cuenten sus problemas. No es grosería, es porque no existe madurez en ti, de escuchar sin involucrarte. Aquí, tu corazón es el que más se puede ver afectado.