Acuario - Jueves 24 de junio de 2021: las conversaciones interesantes son las que te llaman la atención

Lo poco práctico que te puede hacer Piscis en la casa 2 en particular con las finanzas, te puede llevar al estrés financiero. Pero al parecer eso no es problema para ti, porque te conformas con muy poco, aunque eso no quiere decir que seas mediocre, simplemente prefieres ayudar a cualquier persona que te pida ayuda. Y el universo te lo devuelve siempre que lo necesitas.