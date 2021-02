Acuario - Jueves 11 de febrero de 2021: pon en práctica tu intuición

Trabajo Ayuda pero no hagas la tarea de otros, no te pases de protector. Alguien puede buscar tu ayuda con la intención de que les hagas el trabajo. Enseña a hacerlo y distribuye bien la energía. Energía de Cáncer en la casa 6.

Dinero

Neptuno en casa 2, no tiene visión clara de las finanzas sanas, no te dejes llevar, es momento que te tomes un descanso el día de hoy, no gastes.