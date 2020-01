Acuario – Martes 28 de enero de 2020: habrá muchos motivos para alegrarte

Salud Trata de caminar, hacer ejercicios andando en bicicleta, danzar y no permanecer mucho tiempo sentado. Los malestares en las piernas pueden indicar trastornos circulatorios que no debes pasar por alto, especialmente tratándose te tu signo acuariano.

Biorritmo astral de hoy Nivel de energía sexual este martes: alto. Dinámica cósmica que debes aprovechar: la forma original y creativa, tan típica de tu signo acuariano que contribuirá a que veas la vida con un tono optimista y encuentres soluciones a tus problemas. Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Acuario: querer hacer muchas cosas simultáneamente y terminar no haciendo ninguna por falta de planificación o de organización. ¿Qué debo evitar?: la pérdida de tiempo con personas que hablan demasiado y no te aportan nada positivo. Frase del día: si un trabajo no te salió bien no te lamentes, aprende de tus errores e inténtalo de nuevo hasta que lo consigas hacer de forma impecable.

Predicción de pareja para hoy martes

La mejor relación de hoy: las mejores ocurren con un signo de fuego y muy bien con Libra y Géminis.

La relación más tensa: tiende a ocurrir con Escorpión.

Tu compatibilidad actual: no hay mucha incompatibilidad, en ese caso sería con signos del elemento agua.

Si estás soltero o soltera: antes de prometer algo que luego no puedas cumplir o te cause ansiedad mejor no lo hagas, espera un poco, pero no te cargues emocionalmente.