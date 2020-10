Acuario - Martes 20 de octubre del 2020: principia la buena racha de las vacas gordas donde la abundancia permanecerá en casa

El término vacas gordas refiere que tendrás oportunidades variadas para hacer que tu entorno sea favorable en varios aspectos. Para ello ejercerá la Luna en trígono con Marte, amplias posibilidades de generar fortuna.

Los estragos que Mercurio deja a su paso de pronto son tan amplios que dejan espacio reducido a la reflexión. Sin embargo, hoy, habría amplias posibilidades de encontrar la armonía donde menos lo piensas.

Pronóstico del día: Sagitario se viste de gala para con los deseos que dejaste parados porque otros te hicieron falsas sugerencias. Es probable que de pronto te sientas abrumado porque los demás te presionen a realizar una serie de acciones que no son precisamente de tu argado. Para tu grata sorpresa tienes todo a tu favor y saldrás de esa energía de frustración favorablemente.





La magia de la flor de loto Cargando galería

AMOR

Principia la mejor de las etapas del día para ti, el trígono de la Luna y Marte te llenan de buena energía para recibir apapachos por doquier, si es que así lo permites. En general piensas que eres una persona dura, pero no para siempre, si alguien tiene la honestidad de decirte lo que siente, las posibilidades de disfrutar lo que tienen para ti, son amplias.

SALUD

Incluir ingredientes como los tomates verdes, pepinillos, acelgas o espinacas durante el presente día, te darán la energía proteínica suficiente que hará que estés mucho mejor físicamente. En sí tienes todas las posibilidades para mejorar tu dieta y por consecuencia tu vida.

DINERO Y FORTUNA

No te sientas adormilado por algunos reveces globales, ahora tienes el siete de tu lado y al favorecerte, se favorece todo. Has lo que sea necesario, pero no olvides la sugerencia del día, donde cargar un cuarzo amatista junto con uno verde, harán que atraigas la prosperidad hoy y siempre.

TRABAJO

Tu trabajo es fundamental, no lo desvalores, mucho menos si no has obtenido lo que requieres a nivel de halagos. Podrías sentirte vulnerable ante la energía de Mercurio retrógrado que pone un ambiente gris dentro de tu trabajo. Las múltiples personalidades de las personas generan un tanto de incertidumbre sobre cómo trabajar en equipo, pero ten la conciencia de que hay probabilidades amplias de que el día cambie a positivo.





Supera una desilusión amorosa con ayuda de la astrología Cargando galería



Predicción de Pareja para hoy martes

Si te encuentras en pareja: tendrás que ser mucho más relajado al momento en el que no existan acuerdos, no puedes echar todo de lado solo por una ligera aspereza.

Si estás soltero : no te paralices si alguien que te pretende te invita a salir, disfrútalo y date oportunidades.

Nivel de energía sexual: moderado.

Cómo es cada signo cuando le toca celebrar



Compatibilidades

Amor: Piscis o signos de agua.

Amistad: Virgo o signos de tierra.

Laboral: Capricornio o signos de tierra.

Nivel de tolerancia : moderado.

Con quien podrías entrar en tensión : proponte estar lejos de un Aries.