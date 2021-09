Acuario - Lunes 6 de septiembre de 2021: día para decir lo que se tiene que decir

Amor.

En el amor, el regente de tu casa 5, del amor y las relaciones, Mercurio está en la casa 8 de los secretos y temores. Así que puede ser que durante este día tengas la inquietud que tu interés romántico está ya en otra relación y no te lo ha dicho, o puedes sentir temor a no ser aceptado y comenzar a hacer una telenovela en tu cabeza donde todo es una cruel broma y en realidad no te quiere.