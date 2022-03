Acuario, horóscopo del 9 de marzo de 2022: escucha tu intuición

Acuario, tu horóscopo indica que, tienes a Marte y a Venus en la casa 12 del autosabotaje así que puede haber dificultades para poder concluir las cosas. Puedes dejar los proyectos en pausa si no tienes cuidado porque no tienes la motivación necesaria para hacerlo. Concéntrate en completar lo que se necesita y no te distraigas.