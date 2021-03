Acuario - Martes 9 de marzo de 2021: este día te sentirás valiente

Amor Es un tiempo de calma para el amor, no te preocupa tenerlo o tener más del que ya tienes, por ahora tus prioridades son tus metas, tus proyectos, aprender más, llegar a ser más, pues en la casa 5 la casa del amor, no hay energía planetaria para potencializar amor.

Salud Cuida especialmente la columna, ya que el signo de Leo pasa por la casa 6 la casa de la salud, y la energía que genera se puede concentrar en esa parte del cuerpo si no es canalizada de forma correcta.

Trabajo Aunque en la casa 6 la casa del trabajo no hay energía planetaria, el Sol está muy bien colocado en la casa 2, eso genera excelente energía para producir dinero ganado por tu esfuerzo y habilidad en tu trabajo. Así que el trabajo no será problema para ti.



Predicción de pareja

Puede ser que no sean los mejores tiempos para tu relación de pareja, pues en la casa 7 la casa de la pareja no hay energía planetaria que abone a ese tema, y además Marte está en cuadratura con Venus, el planeta del amor. No te estreses, es cuestión de tener calma.