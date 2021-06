Acuario - Martes 8 de junio de 2021: este día te sentirás pleno

Dinero

La energía para el dinero está bien, porque tienes a Júpiter en tu casa 2 y ese planeta siempre cuida que te valla bien, solo no te confíes porque también está en esa casa la mente borrosa de Neptuno que te puede traer confusión a la hora de gastar tu dinero. Así que toma las cosas con calma y si no estás seguro de las transacciones que vas a hacer, mejor no las hagas.