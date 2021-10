Acuario - Martes 5 de octubre de 2021: un día para enfrentar tus temores

Trabajo

La Luna también rige la casa 6 y como se dijo está en la casa 8. Aquí el miedo puede ser a no tener trabajo y por lo mismo no tener modo de pagar tus gastos. Todos en algún momento pasamos por ese temor y si alguna vez has perdido un empleo sabes que se puede recuperar. Claro que el decirlo no resuelve mucho la ansiedad que produce el pensar en perderlo. Se te recomienda tratar de ahorrar y así tener una protección para resolver una falta de empleo al menos por unos meses.