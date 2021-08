Acuario - Martes 24 de agosto de 2021: prepárate, habrá fortuna en el amor

Trabajo

En lo laboral hay cierta confusión ya que la información no está clara y te puedes sentir en un limbo donde no sabes si comenzar a buscar empleo en otra parte o esperar. La situación se va a aclarar pronto, pero no de inmediato por lo que tienes que tener paciencia y permitir que las cosas sucedan. Hay un refrán sobre ver el agua hervir y como cuando estás todo el tiempo ahí viendo parece que tarda más en hacerlo, algo así estás pasando en el trabajo y por más que estés abriendo tu programa de correo electrónico no va a llegar antes el mensaje.