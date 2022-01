Acuario, horóscopo del 17 de enero de 2022: toma decisiones sobre tu dinero

Amor

Mercurio rige tu casa 5 del amor y está actualmente sin fuerza en tu casa 1 por lo que hay que tomar conciencia de cómo puedes alejar a tus intereses románticos con tu conversación. Puede que solo hables de ti y de lo que has hecho y a todo lo que te digan siempre lo has hecho o sabes del tema más que el otro. Esto no ayuda para conectar con los otros.