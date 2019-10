Acuario – Domingo 13 de octubre de 2019: es plenilunio, te abres al amor en nuevos caminos

Sigue las señales de tu cuerpo y cuida más tu salud. Si necesitas descansar no te extralimites. Equilibra tu vida y verás cómo te sientes mejor. Se ha iniciado un ciclo de muchos cambios y te sentirás envuelto en una especie de remolino laboral o social. Quizás debas dejar un empleo que no te conviene o mover una persona de su puesto, hazlo todo sin apresurarte, acuariano.



Amor

Hoy domingo hay una oposición de Venus con tu regente Urano. Cuidado porque podrías caer en alguna trampa romántica y sufrir una decepción si no piensas bien lo que haces. Alguien que está jugando contigo descubre su engaño y contrario a lo que podría pensarse no te sientes desilusionado, sino tranquilo. Ten presente que mientras tu regente, Urano, esté retrógrado no todo lo que se presenta es claro y evidente.