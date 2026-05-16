Acuario Acuario, horóscopo del sábado 16 de mayo de 2026: intuición y acción: momento clave Confía en el apoyo de tus seres queridos y aprovecha este impulso para avanzar en tus proyectos y alcanzar tus metas con seguridad y dedicación.

Video Acuario – Semana del 22 al 28 de febrero del 2016

El tránsito de la Luna en Tauro, al chocar con Plutón, intensifica la necesidad de aferrarte a lo que valoras, lo que te invita a revisar tus apegos y a descubrir si hay un peso que limita tu crecimiento; es el momento de renovar tu perspectiva y permitir que el universo te sorprenda.

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Querido Acuario, hoy contarás con el respaldo incondicional de tu familia. Esta base sólida te proporcionará la seguridad necesaria para seguir tras tus ambiciones y metas. La conexión familiar será tu ancla en momentos de cambio y crecimiento.

Es un día propicio para involucrarte a fondo en tu trabajo y aplicar tus habilidades en nuevos proyectos. Tu dedicación será clave para superar obstáculos y alcanzar logros significativos que elevarán tu calidad de vida.

Las mejoras en tu estatus, tanto en el ámbito privado como público, están en camino. Mantén una actitud abierta y receptiva ante las oportunidades que se presenten. La energía positiva que emanas atraerá situaciones favorables.

Así que, querido Acuario, aprovecha este respaldo familiar para seguir avanzando. Tu potencial es inmenso y está listo para florecer. Confía en ti mismo y en tus capacidades y verás cómo el universo conspira a tu favor.

Y para los próximos días.. Acuario experimentará una semana creativa y liberadora, impulsando la expresión personal, la conexión con el futuro y la autenticidad.

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