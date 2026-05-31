Acuario Acuario, horóscopo del domingo 31 de mayo de 2026: siembra intenciones, cosecha resultados Aprovecha la energía de la Luna Nueva para transformar tu hogar y reconectar con tus raíces; este es el momento perfecto para dar pasos hacia un nuevo comienzo.

La llegada de la Luna Nueva en Tauro, acompañada de Mercurio, abre las puertas a la transformación en tu hogar y a la reconexión con tus raíces, instándote a sembrar abundancia y cultivar nuevas oportunidades que alineen mente, cuerpo y espíritu en un ciclo de dar y recibir que enriquecerá tu vida.

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Esta Luna Nueva podría traerte la oportunidad de avanzar en asuntos de vivienda, Acuario. Si has estado considerando alquilar una nueva casa o hacer cambios en tu espacio, este es el momento ideal para dar el paso.

También es probable que reconectes con familiares o que las historias de tus antepasados lleguen a ti de manera significativa. Esta conexión puede ofrecerte valiosas lecciones y una nueva perspectiva sobre tus raíces.

Para simbolizar la abundancia en tu hogar, considera plantar dos árboles o sumar dos plantas iguales. Este sencillo acto puede atraer energía positiva y prosperidad a tu vida diaria.

Abre tu corazón y mente a las nuevas posibilidades que se presentan. La energía de la Luna Nueva te invita a crear un espacio en el que te sientas cómodo y conectado con tu esencia.

Y para los próximos días.. Esta semana, Acuario debe conectar con la familia, reflexionar sobre raíces y explorar nuevos cambios y oportunidades de crecimiento.

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