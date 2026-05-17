Acuario, horóscopo del domingo 17 de mayo de 2026: dudas son lecciones, no fracasos
Explora tus emociones mediante una actividad creativa, como escribir tus pensamientos en un diario o pintar y permite que esa expresión te ayude a sanar y avanzar.
La influencia de la Luna en Escorpio se entrelaza con Júpiter en Cáncer, propiciando una jornada ideal para explorar el fondo emocional y liberar viejas ataduras, mientras tu dedicación profesional comienza a dar resultados, recordándote que cada esfuerzo se traduce en sanación y crecimiento personal y ancestral.
Consulta tu horóscopo de este domingo y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.
Hoy, tus objetivos profesionales se activan con fuerza. Sentirás que tu trabajo se vuelve más exigido, pero esto es parte del proceso de crecimiento. La dedicación y el esfuerzo que has puesto comenzarán a dar frutos.
La experiencia y el compromiso que has acumulado a lo largo del tiempo se harán evidentes. Mantén la confianza en ti mismo y en el camino que has recorrido hasta ahora; estás en el camino correcto.
Este es un buen momento para establecer metas claras y trabajar en ellas con determinación. Las recompensas que recibirás serán el resultado de tu arduo trabajo y dedicación.
Recuerda que cada esfuerzo cuenta. Permítete sentir orgullo por tus logros, por pequeños que sean y mantente enfocado en tus aspiraciones futuras.
- Y para los próximos días.. Acuario experimentará una semana creativa y liberadora, impulsando la expresión personal, la conexión con el futuro y la autenticidad.
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Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.