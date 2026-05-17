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Acuario, horóscopo del domingo 17 de mayo de 2026: dudas son lecciones, no fracasos

Explora tus emociones mediante una actividad creativa, como escribir tus pensamientos en un diario o pintar y permite que esa expresión te ayude a sanar y avanzar.

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Video Acuario – Semana del 22 al 28 de febrero del 2016

La influencia de la Luna en Escorpio se entrelaza con Júpiter en Cáncer, propiciando una jornada ideal para explorar el fondo emocional y liberar viejas ataduras, mientras tu dedicación profesional comienza a dar resultados, recordándote que cada esfuerzo se traduce en sanación y crecimiento personal y ancestral.

Consulta tu horóscopo de este domingo y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

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Horóscopos

Hoy, tus objetivos profesionales se activan con fuerza. Sentirás que tu trabajo se vuelve más exigido, pero esto es parte del proceso de crecimiento. La dedicación y el esfuerzo que has puesto comenzarán a dar frutos.

La experiencia y el compromiso que has acumulado a lo largo del tiempo se harán evidentes. Mantén la confianza en ti mismo y en el camino que has recorrido hasta ahora; estás en el camino correcto.

Este es un buen momento para establecer metas claras y trabajar en ellas con determinación. Las recompensas que recibirás serán el resultado de tu arduo trabajo y dedicación.

Recuerda que cada esfuerzo cuenta. Permítete sentir orgullo por tus logros, por pequeños que sean y mantente enfocado en tus aspiraciones futuras.

  • Y para los próximos días.. Acuario experimentará una semana creativa y liberadora, impulsando la expresión personal, la conexión con el futuro y la autenticidad.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

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