Una Familia de Diez: El top de invitadas de lujo que ha tenido el show

Fernanda Urdapilleta

La jefa que trajo asolado a Plácido en la quinta temporada fue interpretada por Fernanda Urdapilleta, una joven actriz que está despuntando en la televisión, y que compartió escenas inolvidables con su subordinado. Como cuando él la llama: "Jessica, la tirana millenial" y ella responde "¿por qué no mejor dices, "es mi amiga que me humilla, me ordena y me paga una miseria"?