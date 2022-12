Tenoch Huerta tiene un pasado con 'La Güereja': así fueron los inicios del actor

"Cuando tenía 17 años, mi papá me obligó a ir a clases de actuación durante unas vacaciones. Tomé clases con María Elena Saldaña, 'La Güereja', muy famosa en los 90 y principios de los 2000. Me gustaba, pero el ambiente y los compañeros eran medio 'nefastillos', entonces me salí", reveló Tenoch Huerta en entrevista para el medio mexicano Radio Fórmula.