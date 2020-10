¡Son idénticas! Eugenio Derbez muestra el asombroso parecido entre su hija Aitana y Silvia Derbez

Al ritmo de 'In my life', clásico de los Beatles; el comediante mexicano compartió varias fotografías donde se puede apreciar las facciones que tiene en común la pequeña Aitana con su famosa abuela, incluso en algunas imágenes, comparten poses muy similares frente a la cámara. Sin duda, Aitana no sólo lleva la pasión por las artes escénicas en la sangre, también es digna representante de la belleza que le heredó su abuela. Silvia Derbez.