Scarlett Johansson y Adam Driver en una discusión al estilo de ‘La Familia P. Luche’

En el video se puede ver a Scarlett Johansson y Adam Driver protagonizar la épica escena, mientras se escucha una de las peleas más divertidas y memorables de La Familia P. Luche. Al inicio, se pueden escuchar los reproches de Ludovico: “Tú siempre quieres el control de todo, pero hoy voy a ver lo que yo quiero y se acabó”. Enseguida Federica replica: “Siempre tengo que pedirte que me des un beso o me des la mano…”.



Hasta el momento, Eugenio Derbez no ha reaccionado a la divertida publicación de su esposa ficticia; no obstante, el video ha recibido más de 26 mil 'me gusta' e infinidad de comentarios. Si eres fan de hueso colorado seguramente disfrutaste esta épica adaptación y no querrás perderte las repeticiones de La Familia P. Luche todos los lunes a partir de las 7P/6C por Galavisión.