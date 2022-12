¿Qué pasó entre el Burro Van Rankin y Luis Miguel?: La verdad de su pelea

En una entrevista con Yordi Rosado en 2021, Jorge relató cómo fue el primer desencuentro: “Le hicimos una broma en radio tempranísimo pero no a él sino a José Pérez su asistente personal, yo no fui, fue Esteban –Arce– hablando como cubano. Muy cag…la broma y nos cachó José Pérez… y entonces en la tarde suena mi celular y me dice José Pérez y me pasa –a Luis Miguel– y una gritoneada de terror. Le dije 'no fue a ti Micky'", contó el conquistador Don Paquis de 40 y 20.