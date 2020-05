Paul Stanley sorprende con radical cambio de look

Recientemente el actor y conductor mexicano se vio forzado a cambiar su apariencia al no cumplir un reto Fit durante un programa de televisión, por lo que no dudó en compartir con sus más de 700 mil seguidores en Instagram, el proceso de su transformación con una fotografía en la luce su cabello decolorado.



Como en la imagen sólo se ve parte del proceso y no el resultado final, los fans del actor mostraron su apoyo: “El pelo se pinta, el carisma no cualquiera; tú tienes y mucho, ¡te vas a ver guapo!”, “¿Deyaniro?”, “Me encantas siempre me haces reír” y “Te mirarás súper @paulstanleyd recuerda el que es lindo es lindo”, comentaron algunos.