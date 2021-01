Lalo España vence al Covid 19: “Estoy muy agradecido con Dios”

“Todos sabemos que este virus no deja de sorprendernos. Al principio, cuando me dieron de alta me hice prueba, salí negativo y me hice prueba de anticuerpos y no presentaba anticuerpos que es un caso muy raro, creo que el 30% no presentan anticuerpos, Pero, todo el mundo me dijo, gente que se había enfermado, es que no es bueno hacértelo luego, luego, te debes esperar un tiempo porque puede ser engañosa la prueba. Entonces me esperé un tiempo y salí con bastantes anticuerpos, gracias a Dios y pues listísimo”, aseguró.