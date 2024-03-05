La turbulenta historia de Don Camerino, el entrañable villano de La Familia P.Luche, y de cómo hizo su fortuna

Video 'Don Camerino’ 'desapareció’ antes de morir: el misterio del actor Juan Verduzco de La Familia P. Luche

Una de las series consentidas de la televisión mexicana es sin duda La Familia P.Luche, sus entrañables personajes a los largo de sus tres temporadas no solo fueron los únicos que conquistaron el corazón de los televidentes, también lo hicieron con éxito los personajes recurrentes que participaban ahí, un claro ejemplo fue el de Don Camerino.

Hoy la serie está de luto, Juan Verduzco quien interpretó a Don Camerino, el excéntrico y millonario jefe de Ludovico, falleció a los 78 años de edad.

Sin duda, los fans de esta serie extrañarán a Don Camerino, que aunque tuvo contadas apariciones en la serie, supo ganarse el cariño de los televidentes.

¿Quién era Don Camerino en la Familia P.Luche?

En la serie producida y protagonizada por Eugenio Derbez (Ludovico P.Luche), el personaje de Don Camerino era nada menos que el propietario no sólo de la empresa para la que trabajaba Ludovico sino que era dueño de casi media ciudad P.Luche.

Sin embargo, la relación entre Don Camerino y Ludovico trascendió las barreras de lo laboral pues además eran parientes políticos. Así es, Don Camerino era concuño de Ludovico, pues el magnate estaba casado con la hermana de Federica, esposa de Ludovico.

Juan Verduzco interpretó a Don Camerino en la Famiia P.Luche. Imagen MCP

¿Cómo hizo su fortuna Don Camerino en La Familia P.Luche?

Aunque no se sabe con certeza cómo es que Don Camerino se convirtió en el hombre más poderoso de Ciudad P.Luche, en la serie existen algunos capítulos que dan vagas pistas de cómo hizo su fortuna.

Don Camerino acumuló su riqueza a través de engaños, como señaló Ludovico durante el episodio en el que estuvo al borde de la muerte.

Sin embargo, es en el episodio 35 de la primera temporada donde se revelan más detalles sobre el origen dudoso de su fortuna, sugiriendo asociaciones con grupos delictivos. En este capítulo, aparece el supuesto padre biológico de Junior, el hijo adoptado de la familia P. Luche, quien aparenta ser un empresario respetable en la ciudad y visita a Don Camerino para realizar negocios.

Don Camerino era uno de los hombres más ricos de Ciudad P.Luche.



Durante el episodio, este hombre le entrega un cheque a Camerino y este último promete mantenerlo informado sobre la inversión. Sin embargo, hacia el final del episodio, se revela que este supuesto padre de Junior en realidad es un traficante de órganos que intenta llevarse al joven para vender sus órganos.

Esta situación arroja una clara luz sobre cómo el hombre dueño de la mitad de Ciudad Peluche construyó su fortuna a través de actividades criminales y negocios oscuros.

Sin embargo, no todo fue riqueza en la vida de Don Camerino, quien de acuerdo a la historia contada en la serie vino desde abajo.

En uno de los últimos capítulos de la serie se revela su triste pasado. El episodio en el que Ludovico está a punto de morir y Dios le da una nueva oportunidad se revela que Don Camerino no siempre fue millonario pues Ludovico reveló que “se crió en el arrabal, comiendo entre la basura y los puercos”.

Don Camerino fue uno de los personajes recurrentes de la serie protagonizada por Eugenio Derbez.

Juan Verduzco, el hombre detrás de Don Camerino en la Familia P.Luche

Juan Verduzco, quien falleció este 4 de marzo a los 78 años de edad. Se dedicó por varios años a la actuación, uno de los papeles que lo lanzó a la fama fue el de el Padre Camilo en la famosa serie de comedia de los 80 Dr Cándido Pérez.

El actor participó en más de 40 telenovelas y proyectos televisivos, pero con el que más se le recuerda es por su papel en La Familia P.Luche.

En las telenovelas se le pudo ver en Destilando Amor, La Gata, Atrévete a soñar , entre otras.